Warnt vor Rassismus in Deutschland: Claudia Roth

Quelle: dpa

Bundestagsvizepräsidentin Roth beklagt einen tief sitzenden Rassismus in der deutschen Gesellschaft. Dieser sei "allgegenwärtig" und "verwurzelt", schreibt sie in einem Debattenbeitrag für heute.de. Kultureller, ethnischer, auch antimuslimischer Rassismus sei für viele in Deutschland "schmerzhafte alltägliche Erfahrung".



Roth fordert, diesen "strukturellen Rassismus" nicht länger kleinzureden und sich ihm entgegenzustellen. Es komme "auf jede und jeden Einzelnen" an. Auch brauche es mehr Aufklärung und Prävention - vor allem in Schulen - sowie "mehr Einsatz gegen Hassrede, online wie offline".