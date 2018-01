In der CDU-Spitze hoffen sie, dass die Demoskopen nicht total daneben liegen. Landet die Union im von den meisten Instituten vorhergesagten Korridor zwischen 36 und 37 Prozent, wäre das immerhin Merkels zweitbestes Ergebnis nach 41,5 Prozent 2013, heißt es vorsorglich. Dann könnte eine Diskussion über die Verantwortung der Kanzlerin für den Stimmenrutsch zumindest etwas glimpflicher ausfallen, hoffen sie in der CDU. Die Suche nach einer neuen Regierung in einer Jamaika-Konstellation mit FDP und Grünen oder in einer neuen GroKo dürfte schwierig genug werden.