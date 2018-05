Besonders häufig haben wohl FDP-Wähler ihre Stimmen aufgeteilt. Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Bei der Bundestagswahl 2017 haben so viele Menschen taktisch gewählt wie nie zuvor. Wie der Bundeswahlleiter bei der Vorstellung der repräsentativen Wahlstatistik in Berlin mitteilte, entschieden sich bei der Wahl am 24. September 27,3 Prozent für das sogenannte Stimmensplitting.



Das heißt, sie wählten mit der Zweitstimme die Landesliste einer Partei, gaben aber dem Direktkandidaten einer anderen Partei ihre Erststimme. Vergleichsweise selten nutzten das Wähler von CDU, CSU, SPD und AfD.