Bundeswahlleiter Dieter Sarreither nimmt die Warnungen der Sicherheitsbehörden sehr ernst. So werden die ersten Schnellmeldungen aus den Wahllokalen nicht per EMail an die Kreiswahlleiter geschickt, sondern telefonisch durchgegeben - Mail ist dem Bundeswahlleiter zu unsicher. Die Kreiswahlleiter geben ihre Ergebnisse wiederum an die Landeswahlleiter weiter. Und ab da wird es digital. "Die Landeswahlleiter schicken ihre Ergebnisse per Dateitransfer an drei Rechenzentren, zwei in Wiesbaden, eines in Berlin", sagt Klaus Pötzsch vom Büro des Bundeswahlleiters.