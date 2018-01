Der Parteitag verabschiedete einen Wahlaufruf, in dem zehn Politikbereiche aufgezählt werden, in denen die FDP eine "Trendwende" erreichen will. Das betrifft unter anderem Bildung, Digitalisierung, Einwanderungspolitik, Steuerentlastungen und Euro-Zone. Weiter heißt es: "Wir sind bereit und in der Lage, in eine Regierung einzutreten." Es wäre aber "verantwortungslos, in eine Koalition einzutreten, die nur die Gegenwart verwalten will".