Diskussionen gab es bei "Klartext“ auch über ein Versprechen Merkels aus dem letzten Bundestagswahlkampf, der so im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD aufgenommen wurde. Darin wurde festgelegt, dass bis zum Ende des Jahres 2018 eine flächendeckende Breitband-Grundversorgung mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) geschaffen wird. Vor allem den Ausbau im ländlichen Raum wollte die Bundesregierung mit Angela Merkel an der Spitze unterstützen. Als besonderes Problem wurde damals bereits "die digitale Spaltung zwischen Stadt und Land" erkannt. In der TV-Sendung Klartext wurde Angela Merkel nun mit dem akuten Problem der Internetanbindung eines Unternehmers aus Schelklingen konfrontiert, einem Ort auf der Schwäbischen Alb. Gunter Kiem führt eine Schreinerei und beklagt, dass seine Maschinen zum Teil über das Internet gesteuert und gewartet werden. Teilweise müssen diese aber über Stunden still stehen, da das Datennetz zu schwach ist und abbricht. Kiem sieht seine Firma in Gefahr.