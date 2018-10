Der Kompromiss der Regierung sieht vor, dass in 14 sogenannten "Intensivstädten", die besonders schadstoffbelastet sind, Besitzer von Dieselautos die Möglichkeit haben, ihr Auto mit Hilfe einer Prämie der Autohersteller in ein schadstoffärmeres Auto zu tauschen oder es nachrüsten zu lassen. Diese Nachrüstung soll von den Autoherstellern getragen werden. Regionen mit leicht niedrigerem Grenzwert, etwa Frankfurt am Main oder Berlin, fallen nicht darunter. Dort drohen dann aber in naher Zukunft Fahrverbote. Der deutsche Landkreistag sieht in dieser Regelung eine Ungleichbehandlung von Dieselfahrern.