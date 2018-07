Der Ausbau der Windenergie verliert an Schwung. Symbol Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der Ausbau der Windenergie in Deutschland hat den Zenit überschritten. Wurden im vergangenen Jahr an Land noch 1.792 neue Windräder aufgestellt mit einer Leistung von 5,3 Gigawatt, so dürfte die Ausbauleistung in diesem Jahr um rund ein Drittel auf weniger als 3,5 Gigawatt zurückgehen. Das erwartet der Bundesverband Windenergie. Im kommenden Jahr sei mit einem weiteren Rückgang zu rechnen.



Als Ursache für den rückläufigen Ausbautrend sieht der Verband politische Vorgaben und Regelungen.