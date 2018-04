Den Musikpreis Echo wird es künftig nicht mehr geben. Quelle: Matthias Balk/dpa

Den Musikpreis Echo wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das teilte der Bundesverband Musikindustrie in Berlin mit. Man wolle keinesfalls, dass dieser Musikpreis als Plattform für Antisemitismus, Frauenverachtung, Homophobie oder Gewaltverharmlosung wahrgenommen werde, hieß es zur Begründung.



Der Verband reagierte damit auf die Kontroverse um die Preisvergabe an ein als antisemitisch kritisiertes Rap-Album. Etliche Künstler hatten deshalb angekündigt, ihre Trophäen zurückzugeben.