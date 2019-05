Der verstorbene ehemalige US-Senator Richard Lugar. Archivbild

Quelle: Sergei Chuzavkov/AP/dpa

Der langjährige US-Senator Richard Lugar ist tot. Lugar starb am Sonntag im Alter von 87 Jahren in einem Krankenhaus in Falls Church im US-Bundesstaat Virginia an den Folgen einer seltenen Nervenkrankheit. Das teilte das von ihm gegründete Lugar-Zentrum in Washington mit.



Lugar saß von 1977 bis 2013 für die Republikaner im US-Senat. 2013 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen. Lugar betonte immer wieder die Bedeutung der Beziehungen zwischen den USA und Deutschland.