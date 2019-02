Mehrere Betroffene hatten sich gegen ihren Wahlrechtsausschluss bei der genannten Wahl gewandt. Das Verfassungsgericht entschied nun, dass einige von ihnen dadurch in ihren Rechten verletzt worden seien. Ein Ausschluss vom aktiven Wahlrecht könne zwar verfassungsrechtlich in Einzelfällen gerechtfertigt sein. Die aktuellen Regelungen im Bundeswahlgesetz genügten jedoch nicht den "Anforderungen an gesetzliche Typisierungen". Bislang sei der Kreis der Betroffenen "ohne hinreichenden sachlichen Grund in gleichheitswidriger Weise" bestimmt worden - das gefiel den Karlsruher Verfassungshütern nicht.