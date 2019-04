Doch der Richterspruch gilt nur für die Bundestagswahl und nicht für die schon am 26. Mai anstehende Europawahl. FDP, Linke und Grüne wollen heute mit einem Eilantrag erreichen, dass die identische Regelung im Europawahlgesetz vom Bundesverfassungsgericht ebenfalls für nichtig erklärt wird. Dies hatte die Mehrheit der Stimmen von SPD und CDU im Bundestag abgelehnt. Hintergrund ist vor allem Streit um die Frage, ob es in der kurzen Zeit bis zur Europawahl überhaupt noch machbar ist, die bislang nicht vorgesehenen Personen in die Wählerverzeichnisse aufzunehmen. Die Opposition meint, hierfür sei noch genug Zeit. Nach Angaben des Bundeswahlleiters ist der 14. April der Stichtag für die Eintragung der Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis.