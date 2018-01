Der ehemalige CSU-Politiker Peter Gauweiler und andere haben deshalb in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde eingelegt. Das Gericht soll der Bundesbank verbieten, sich an den Anleihenkäufen der EZB zu beteiligen. Die Verfassungsrichter legen den Fall dem Europäischen Gerichtshof vor. Der wird nun erst einmal prüfen, ob die EZB ihre in den europäischen Verträgen geregelten Kompetenzen überschreitet. Danach will man sich in Karlsruhe eine abschließende Meinung bilden.