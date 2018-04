Das ist umstritten. Komplett verhindern können sie Ausschreitungen oder das Abbrennen von Pyrotechnik nicht, wie regelmäßig zu sehen ist. Nach gewalttätigen Vorfällen rufen Politiker und Funktionäre immer wieder nach harten Maßnahmen. Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) sieht den Karlsruher Beschluss als Auftrag für die Vereine, bundesweite Stadionverbote für Gewaltfans konsequent durchzusetzen. "Gewalttäter und Chaoten, die friedliche Stadionbesucher verängstigen und Hass-Parolen verbreiten, haben in unseren Sportstätten nichts zu suchen", sagte er.



Heribert Bruchhagen, langjähriger Vorstandschef der Frankfurter Eintracht und des Hamburger SV, sprach sich jedoch erst zu Beginn dieser Saison gegen ein ausschließlich hartes Durchgreifen aus. "Ich glaube nicht an rigide Strafen", sagte er.



Die Arbeitsgemeinschaft Fananwälte bezeichnet Stadionverbote auf ihren Internetseiten als rechtsstaatlich bedenklich, weil alleine das Einleiten eines Ermittlungsverfahrens ohne Prüfung des Sachverhalts dafür ausreiche. Viele Fanorganisationen bezweifeln grundsätzlich, dass Stadionverbote geeignet sind, mehr Sicherheit zu schaffen.



"Soziale Arbeitsstunden oder pädagogische Bewährungsauflagen wären sehr viel effektiver", heißt es in einer Stellungnahme des Bündnisses "Pro Fans". "Der Betroffene könnte somit weiterhin in der Fanszene integriert bleiben und auch von dieser in seiner Resozialisierung unterstützt werden. Warum also besteht der DFB nicht auf wirklich pädagogischer Prävention?" "Pro Fans" ist grundsätzlich für die Abschaffung der bundesweiten Stadionverbote, "da die Anwendung des örtlichen Stadionverbots und gegebenenfalls zivilrechtliche Schritte völlig ausreichend sind". (Quelle: dpa)