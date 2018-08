In Deutschland gibt es knapp 11.000 Studienplätze für Medizin, die meisten davon in NRW. Zuletzt versuchten fast 62.000 Bewerber, einen der begehrten Plätze zu ergattern. Aktuell gibt es 34 staatliche und drei private Hochschulen in Deutschland, an denen man Medizin studieren kann. Hinzu kommen Universitäten im Ausland, etwa in Österreich, wo ein Studium auf Deutsch möglich ist. Die Zahl der Medizin-Studienplätze ist auch deshalb begrenzt, weil sie im Vergleich zu anderen Fächern zu den teuersten gehören, etwa wegen der Laborplätze und wegen besonderer Ausrüstung.