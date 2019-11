Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Symbolbild

Haben Schwerkranke ein Recht auf Betäubungsmittel zur Selbsttötung? Nach mehreren Klagen von Betroffenen hat das Verwaltungsgericht Köln die Entscheidung in dieser Frage an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verwiesen.



Nach einem Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts, das den Verkauf von entsprechenden Medikamenten im Extremfall erlaubt hatte, waren beim zuständigen Bundesamt zahlreiche Anträge eingegangen. Eine Order des Gesundheitsministeriums wies das Amt jedoch an, alle Anträge abzulehnen.