Das Urteil wird am 30. Juli verkündet. Archivbild

Quelle: Uli Deck/dpa

Das Bundesverfassungsgericht verkündet am 30. Juli sein Urteil zur zentralen Bankenaufsicht im Euroraum. Das teilte das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe mit. Als Lehre aus der Finanzkrise 2007/08 werden die größten Banken und Bankengruppen seit 2014 von Aufsehern unter dem Dach der Europäischen Zentralbank in Frankfurt überwacht.



Dagegen geklagt hat eine Gruppe von Finanzwissenschaftlern. Ihrer Ansicht nach fehlt die rechtliche Grundlage für die Übertragung derartiger Kompetenzen.