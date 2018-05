In Zeiten aktueller Jamaika-Verhandlungen mutet diese Klage der Grünen gegen die Bundesregierung fast ein bisschen anachronistisch an. Doch: Sie ist vor Jahren, als man in Bund und Land noch nicht an Jamaika dachte, eingereicht worden. Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts unter Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle hat im Mai an zwei Tagen ausführlich darüber verhandelt. Es geht dabei um nichts weniger als um eine "Operation nahe am Herzen der Demokratie", so Voßkuhle bei der Verhandlung.