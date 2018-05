Ich halte den Verteilungsmaßstab beim Rundfunkbeitrag für außerordentlich ungerecht. Bernhard Wietschorke, Kläger

So klagen drei Privatpersonen stellvertretend vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Einer der Kläger ist Bernhard Wietschorke. Er sagte dem ZDF: "Ich halte den Verteilungsmaßstab beim Rundfunkbeitrag für außerordentlich ungerecht. Momentan zahlen Alleinlebende genauso viel wie Mehrpersonenhaushalte und so sind Alleinlebende benachteiligt. Weiter ist es für mich eine Zwangsgebühr." Außerdem klagt der Autovermieter Sixt. Denn neben Privatnutzern ist der Beitrag auch von Firmen sowie Behörden, Praxen, Lokalen oder Verbänden zu zahlen, für die es gestaffelte Lösungen nach Betriebsgröße gibt. Auch für Betriebsfahrzeuge, in denen sich ja regelmäßig Radios befinden, fallen Zahlungen an.