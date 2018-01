Es ist eine Urangst von Menschen: Stunden- oder tagelang so gefesselt zu sein, dass man sich kaum mehr bewegen kann und anderen ausgeliefert ist. Doch genau das passiert täglich irgendwo in Deutschland. Psychisch Kranke werden von zuständigen Behörden in der geschlossenen Abteilung eines Klinikums untergebracht. Dies erfolgt somit zwangsweise durch den Staat, weil der Betroffene sich selbst gefährdet oder weil er eine Gefahr für andere darstellt. Während der Klinikaufenthalte kommt es vor, dass Patienten aggressiv werden oder die Gefahr besteht, dass sie sich selbst verletzen. Dann werden sie - so der Fachbegriff - fixiert.