Ein Richter des Zweiten Senats wird nicht mit verhandeln und entscheiden: Peter Müller, langjähriger Ministerpräsident des Saarlands, wurde wegen möglicher Befangenheit abgelehnt. Er hatte sich 2001 in einer Kanzelrede in einer Kirche zum "Grundsatz der Nichtverfügbarkeit des Lebens" bekannt, lehnte aktive Sterbehilfe ab und forderte zugleich mehr Hilfe und Begleitung für Sterbende.



Damit der Zweite Senat trotzdem vollständig mit acht Richtern agieren kann, wurde aus dem Ersten Senat Johannes Masing per Losverfahren für dieses Verfahren bestimmt. Kein Glücksspiel oder Willkür, sondern klar geregelt im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, wo es in Paragraf 19, Absatz 4, heißt: "Hat das Bundesverfassungsgericht die Ablehnung oder Selbstablehnung eines Richters für begründet erklärt, wird durch Los ein Richter des anderen Senats als Vertreter bestimmt."