Kippt der Numerus Clausus? Wer kein Abitur von 1,0 hat, hängt in Medizin oft jahrelang in der Warteschleife. Auch Mattis Steffens kämpft seit Jahren um einen Studienplatz. Sein Abitur hat er 2012 gemacht. Mit einem Schnitt von 3,2. Dann folgte eine Ausbildung zum medizinisch technischen Assistenten. Immer wieder stellte er neue Bewerbungen, doch bis heute gab es nur Ablehnungen. Und auch für dieses Wintersemester sieht er schwarz. Steffens hofft, dass er sich aktuell noch einklagen kann: "Ich klage, weil ich einfach nicht mehr warten will auf den Platz. Ich muss jetzt noch mindestens zwei Jahre warten, bis ich einen Medizinstudienplatz bekommen könnte. Und ich habe schon so viel vorzuweisen, so viel gemacht", sagt der 23-Jährige. Kein Einzelfall, viele überbrücken die Wartezeit auch als Rettungssanitäter oder in ähnlichen medizinnahen Berufen.