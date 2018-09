Von dem Urteil hängt ab, welche Konsequenzen dann gezogen werden müssen. Im Falle eines Erfolgs der Kläger: Wären Korrekturen an diesem registergestützten Zensus von 2011 möglich? Was für finanzielle Folgen hätte es?

Sollte Karlsruhe den Zensus 2011 im Wesentlichen unbeanstandet lassen, stellt sich trotzdem die Frage, wie der nächste anvisierte Zensus 2021 dann aussehen könnte. Die Vorbereitungen dazu sind längst in vollem Gange – auch die neue Erhebung soll, so die bisherigen Überlegungen, registergestützt laufen – also weniger direkte Befragungen und mehr vorhandene Datensätze auswerten. Könnte durchaus sein, dass das Bundesverfassungsgericht hier andere Vorgaben macht und der anvisierte Zensus 2021 noch einmal überarbeitet werden muss.