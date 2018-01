Die Männer, 27 und 21 Jahre alt, waren bereits abgeschoben worden: einer nach Algerien, der andere nach Nigeria. Ihre Eilanträge dagegen hatte das Bundesverwaltungsgericht abgewiesen; über die Klagen im Hauptsacheverfahren musste trotzdem noch entschieden werden. Laut Gericht waren die beiden Salafisten seit längerem in der radikal-islamistischen Szene in Deutschland verankert, sympathisierten mit dem IS und hatten mehrfach Gewalttaten unter Einsatz von Waffen angekündigt. Daraufhin hatte das niedersächsische Innenministerium im Februar die Abschiebungen angeordnet. Im Falle des Algeriers stimmten die Richter erst zu, nachdem die algerische Regierung zugesichert hatte, dass dem Mann weder Folter noch eine erniedrigende oder unmenschliche Behandlung drohe.