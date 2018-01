Ob sich aus dem Urteil Rückschlüsse auf entsprechende Abgabensatzungen von Kommunen in Schleswig-Holstein ziehen lassen, werde erst die Auswertung der Urteilsbegründung zeigen, teilte ein Sprecher des Kieler Innenministeriums mit. Schon vor dem Urteil hieß es in einer Mitteilung: "Auf die Erhebung von Kurabgaben erwartet das Innenministerium in keinem Fall Auswirkungen." Die Kurabgabe knüpfe nicht an die Nutzung bestimmter Einrichtungen an.