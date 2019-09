Datenschützer kritisieren das Gesetz, weil sie eine grundlose Überwachung aller Bürger fürchten. Tatsächlich sollen sämtliche Verbindungsdaten vorübergehend bei den Providern gespeichert bleiben - auch die jener Kunden, für die die Polizei sich gar nicht interessiert. Abgerufen werden dürfen die Informationen aber nur bei Verdacht auf schwere Straftaten, die sich anders nicht oder nur schwer aufklären lassen. Und jeder Datenabruf bedarf der Zustimmung eines Richters.



Polizeiexperten argumentieren: Eine Datenspeicherung erst von dem Zeitpunkt an, wo die Polizei einen Verdächtigen im Visier hat, bringe oft nichts. Bei dringendem Verdacht auf schwere Straftaten, etwa bei Tötungsdelikten oder Kindesmissbrauch, komme der Betroffene in Untersuchungshaft; dort habe man seine Telefon- und Internetkontakte ohnehin unter Kontrolle. Entscheidend sei aber, was er vor der Inhaftierung gemacht habe. In diesem Punkt sei die Rückverfolgung der Verbindungsdaten häufig eine wichtige Quelle.