Am Bundesverwaltungsgericht wird am Mittwoch ein Grundsatzurteil zur umstrittenen Vorratsdatenspeicherung erwartet. Die Leipziger Richter verhandeln über die Revisionen gegen zwei Urteile des Verwaltungsgerichts Köln. Dieses hatte entschieden, dass die Speicherpflicht gegen Unionsrecht verstoße und die Kläger - einen Internetprovider und einen Telefonanbieter - von der Pflicht zur Datenspeicherung befreit. Wird das so bestätigt, könnte es das Aus für die Datensammelei bedeuten. Mit einem Urteil wird im Laufe des Tages gerechnet.