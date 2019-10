Der private Besitz von Bildern und Videos von sexuellem Kindesmissbrauch - selbst in geringer Menge - sind mit dem Lehrerberuf unvereinbar. Das hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig an diesem Donnerstag entschieden (AZ: BVerwG 2 C 3.18 und BVerwG 2 C 4.18).