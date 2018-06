In etlichen Bundesländern ist das dank Änderungen in den Landesgesetzen bei Landtags- und Kommunalwahlen auch schon so, da darf man seine Kreuze schon mit 16 machen – so ist das in Brandenburg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Bei Kommunalwahlen sind immerhin Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen, Nordhrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt dabei. In Hessen galt auch mal für kurze Zeit ein reduziertes Wahlalter – aber nur ein Jahr, ehe die Regierung unter Roland Koch 1999 das wieder abschaffte.