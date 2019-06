Hier gewichtet das oberste Verwaltungsgericht nun erstmals die Bedeutung des Tierschutzes neu. Das wirtschaftliche Interesse speziell auf eine hohe Legeleistung gezüchteter Hennen ist für sich betrachtet kein vernünftiger rechtlicher Grund mehr. Der Tierschutz, der 2002 als sogenanntes Staatsziel ins Grundgesetz aufgenommen wurde und die sich bis heute entwickelten neuen Wertvorstellungen müssten dazu führen, dem Tierschutz mehr Gewicht zu geben.



Eigentlich würde das das sofortige Ende für das Töten der Küken bedeuten. Den Erzeugern kommt hier aber zu Gute, dass schonendere Verfahren zur Bestimmung der Geschlechter bereits im nicht ausgebrüteten Ei kurz vor der Entwicklungsreife stehen und wohl in absehbarer Zeit flächendeckend zum Einsatz kommen dürften. Hier jetzt die Erzeuger sofort zu zwingen, erst einmal mit hohem Aufwand die männlichen Küken aufzuziehen und schon bald auf die neuen Verfahren umzustellen, würde zu einer unzumutbaren doppelten Belastung führen, so das Gericht. Also zumindest insofern ein vernünftiger Grund, zunächst noch weiterzumachen.