Betroffen wären Diesel-PKW unterhalb der Emissionsklasse Euro 6 - also gut 80 Prozent aller Diesel in Deutschland. Auch ältere Benziner müssten draußen bleiben, sofern sie unterhalb der Emissionsklasse Euro 3 liegen - das dürften bundesweit etwa 13 Prozent sein. Vor Gericht geht es zunächst nur um Stuttgart und Düsseldorf. Doch wenn es dort zu Fahrverboten käme, wären sie an Orten mit ähnlich problematischen Stickstoffdioxid-Werten über kurz oder lang kaum zu vermeiden. Die Deutsche Umwelthilfe geht gegen überhöhte Schadstoffe in 19 Städten gerichtlich vor, in 42 weiteren stellte sie Anträge auf Überprüfung der Luftreinhaltepläne.