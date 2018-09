Auf Bundes- und Landesebene ist die rechtsextreme Partei NPD in den vergangenen Jahren nahezu völlig in der Bedeutungslosigkeit versunken. Groß in der Diskussion war sie, als das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 2016 ausführlich darüber verhandelte, ob die Partei verboten werden müsste. Einen entsprechenden Antrag hatten die Bundesländer einst beim höchsten deutschen Gericht in Karlsruhe gestellt. Denn nur das BVerfG kann nach dem Grundgesetz über das Verbot einer Partei befinden. Das Urteil im Januar 2017: Die Partei ist nicht zu verbieten, zu unbedeutend sei ihr Mitwirkungsanteil hierzulande.