Zweitägige Klausurtagung des CDU-Bundesvorstandes beginnt.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sieht seine Partei angesichts der anstehenden Wahlen vor einem "sehr herausforderndem" Jahr 2019. Dafür wolle der CDU-Bundesvorstand bei der Klausurtagung in Potsdam die Grundlagen legen, sagte Ziemiak.



2019 wird ein neues Europa-Parlament gewählt und anschließend stehen Landtagswahlen in den Bundesländern Brandenburg, Thüringen und Sachsen an. Der Spitzenkandidat der europäischen Konservativen, Manfred Weber (CSU), ist am Montag Gast bei der Klausurtagung.