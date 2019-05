Briefwahl zur Europawahl. Symbolbild

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Bundeswahlleiter Georg Thiel sieht die seit Jahren steigende Zahl der Briefwähler kritisch. Die Verfassung und die darauf beruhenden Gesetze würden die Stimmabgabe an der Urne - also am Wahlsonntag - als Grundsatz vorsehen. Das sagte Thiel den Zeitungen der Funke Mediengruppe.



Die Briefwahl beeinflusse die Prinzipien der gleichen und geheimen Wahl, teilte Thiel mit. Bei der Europawahl 2014 hatte der Anteil der Briefwähler hierzulande mit 25,3 Prozent einen neuen Rekordwert erreicht.