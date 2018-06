Der Bundestag verlängerte drei Auslandseinsätze der Bundeswehr. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Die Bundeswehr geht ein weiteres Jahr gegen Schleuser und Waffenschmuggler vor der libyschen und der libanesischen Küste vor. Zudem beteiligen sich deutsche Soldaten unverändert an der Friedenssicherung in der früheren serbischen Provinz Kosovo.



Der Bundeswehreinsatz im Kosovo dauert mittlerweile 19 Jahre an. Die Bundeswehr beteiligt sich auch weiter an der EU-Mission "Sophia" vor der libyschen Küste. Der Einsatz zur Überwachung der libanesischen Küste wurde ebenfalls verlängert.