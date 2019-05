Die Bundeswehr in Afghanistan. Archivbild

Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Die Auslandseinsätze der Bundeswehr haben 2018 insgesamt 975 Millionen Euro gekostet. Das schreibt das Verteidigungsministerium in seinem neuen Jahresbericht, aus dem die "Bild" zitiert. Demnach waren die Missionen mit 3.852 deutschen Soldaten 194 Millionen Euro teurer als geplant.



Insbesondere die Schutzvorkehrungen der Soldaten gegen Bombenanschläge in Mali sowie aufwändige Reparaturen an den im Mittelmeer und vor Somalia eingesetzten Marineschiffen überstiegen die angesetzten Kosten.