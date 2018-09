Bundeswehr in Mali Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die Auslandseinsätze der Bundeswehr gerechtfertigt und mehr Geld gefordert. Bei der Bundeswehr gebe es "hohle Strukturen und Lücken" in der Landes- und Bündnisverteidigung, die aufgefüllt werden müssten, sagte sie im ARD-"Morgenmagazin".



Das Kabinett entscheidet heute über die Verlängerung von sechs Bundeswehreinsätzen, darunter die drei wichtigsten Missionen in Mali, in Afghanistan und im Kampf gegen den IS im Irak und in Syrien.