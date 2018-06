Die Bundeswehr bildet im Irak kurdische Kämpfer aus. Quelle: Jan Kuhlmann/dpa

Trotz der militärischen Erfolge im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat im Irak sieht die Bundesregierung noch keinen Grund zur Entwarnung. Die Terrororganisation sei "in der Fläche besiegt" worden, sagte der stellvertretende Sprecher des Auswärtigen Amts, Rainer Breul. "Der dauerhafte Sieg gegen den IS ist noch nicht erreicht."



Sie könne über Anschläge weiter Terror verbreiten. Die Bundesregierung will deshalb zunächst an der Bundeswehr-Beteiligung festhalten.