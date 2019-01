Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in Bagdad.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist in der irakischen Hauptstadt Bagdad eingetroffen. Die CDU-Politikerin will über den weiteren Kampf gegen die Terrormiliz IS sprechen. Die Bundeswehr bildet die Kurden im Nordirak seit Januar 2015 im Kampf gegen den IS aus.



Die Bundeswehr-Mandate der Einsätze in Syrien und im Irak laufen in einigen Wochen aus. Die Zukunft der Einsätze ist unklar. Nach jahrelangen Kämpfen hatte die irakische Regierung im Dezember den Sieg über den IS verkündet.