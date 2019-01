Auf dem Bundeswehrgelände im niedersächsischen Meppen brannte das Moor im vergangenen September nach einer Raketenübung wochenlang. Der Grund: Die Besatzung des Kampfhubschraubers "Tiger" feuerte zehn Raketen ins Moor. Am Nachmittag fiel auf, dass das Sumpfgebiet an zwei schlecht zugänglichen Stellen brannte. So entzündete sich der Brand am 3. September 2018. Gelöscht wurde das Feuer im Emsland erst am 10. Oktober. Zeitweise waren bis zu 1.700 Kräfte von Bundeswehr, Feuerwehr und anderen Organisationen im Einsatz. Durch den Brand entstanden laut Verteidigungsministerium Kosten in Höhe von rund 7,9 Millionen Euro.