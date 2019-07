Der Bundeswehr-Hubschrauber mit zwei Menschen an Bord war der Polizei zufolge gegen 13.45 Uhr in der Nähe der Aerzener Ortschaft Dehmkerbrock abgestürzt. Nach ZDF-Informationen kam die Pilotin des Helikopters ums Leben. Die zweite Person an Bord soll verletzt worden sein. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben. Die Absturzstelle befinde sich in der Nähe eines Waldgebiets, sagte ein Sprecher der Gemeinde Aerzen. Dort seien Brände ausgebrochen. Die Feuerwehr sei im Einsatz.