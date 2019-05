Die Ausbildungsmission im Irak geht weiter.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Bundeswehr will einem Bericht zufolge weiterhin irakische Soldaten und Sicherheitskräfte ausbilden. Die Regierung werde "die deutsche Beteiligung am Fähigkeitsaufbau im Irak" fortsetzen, zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) aus einem Schreiben von Verteidigungsministerin von der Leyen und Außenminister Maas.



Laut RND wurden in den vergangenen sechs Monaten 433 irakische Sicherheitskräfte und Kämpfer der kurdischen Peschmerga geschult.