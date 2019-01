Ein Soldat der Bundeswehr bei Kundus. Archivbild

Quelle: Michael Hanschke/dpa

Auch Jahre nach dem Ende des Kampfeinsatzes der Bundeswehr in Afghanistan geht die Zahl der an Kriegstraumata erkrankten Soldaten kaum zurück. 2018 wurde bei 182 Soldatinnen und Soldaten eine Posttraumatische Belastungsstörung festgestellt. Das waren zwölf mehr als im Jahr 2017, wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf die Bundeswehr berichtet.



Die tatsächlichen Erkrankungen dürften höher liegen. Gezählt werden nur die Fälle, die in Bundeswehreinrichtungen behandelt werden.