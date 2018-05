Bundeswehr in Mali. Quelle: Kristin Palitza/dpa

Die Regierung im westafrikanischen Mali ist überraschend und ohne Angabe von Gründen zurückgetreten. Das teilte Präsident Keita mit. Beobachter sehen den plötzlichen Rücktritt als Vorbereitung auf die von Keita geplante Bildung einer Einheitsregierung.



Das Land ist instabil, seit der Norden 2012 nach einem Militärputsch vorübergehend in die Hände islamistischer und anderer Rebellengruppen geraten war. In Mali beteiligt sich die Bundeswehr mit 1000 Soldaten an einem UN-Friedenseinsatz.