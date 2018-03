Eine Entscheidung zu den Truppen- Einsätzen steht noch nicht an. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Die Abgeordneten des Bundestags debattieren heute über die Verlängerung der wichtigsten Auslandseinsätze der Bundeswehr. Dabei geht es vor allem um die Missionen in Afghanistan und im Kampf gegen den IS im Irak und in Syrien.



Die Afghanistan-Truppe soll wegen der desolaten Sicherheitslage von derzeit 980 Soldaten auf bis zu 1.300 aufgestockt werden. Der Ausbildungseinsatz im Irak zur Unterstützung des Kampfes gegen die Terrororganisation IS soll auf das ganze Land ausgeweitet werden.