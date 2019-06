Joachim Herrmann will Bundeswehreinsätze verlängern. Archivbild

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat sich auf seiner Jordanienreise für eine Verlängerung des Bundeswehrmandats in Syrien und im Irak zur Bekämpfung der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) ausgesprochen.



Nach seinen Gesprächen in Jordanien gab er sich überzeugt, dass der Bundeswehreinsatz in den beiden Ländern über den 31. Oktober 2019 hinaus dringend notwendig sei. "Der Abzug unserer Bundeswehrsoldaten wäre ein großer sicherheitspolitischer Fehler", sagte Herrmann.