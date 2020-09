Bundeswehr trainiert mit Nato-Partnern Verteidigung. Archivbild

Quelle: Rainer Jensen/zb/dpa

Die deutsche Luftwaffe trainiert mit Nato-Partnern für das Schreckensszenario eines Atomkriegs. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat in dieser Woche eine geheime Bündnisübung mit Namen "Steadfast Noon" begonnen.



Bei ihr wird unter anderem der Einsatz von Jagdbombern trainiert, die im Kriegsfall mit Atomwaffen bestückt werden könnten. Die Bundeswehr beteiligt sich mit Tornados des taktischen Luftwaffengeschwaders 33 an der Übung. Die Kampfjets sind auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel stationiert.