Brigadegeneral Michael Matz. Archivbild Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Die Bundeswehr hat eine positive Bilanz ihrer Beteiligung am größten Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges gezogen. Aus deutscher Sicht sei die Übung in Norwegen ausgesprochen gut verlaufen, sagte Brigadegeneral Michael Matz zum Ende von "Trident Juncture".



So habe die Verlegung von Truppen und Material reibungslos funktioniert. Als verbesserungsfähig wurde dagegen die Abstimmung mit einigen Partnern identifiziert, mit denen sehr lange nicht zusammengearbeitet worden war.