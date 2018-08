Oskar Lafontaine, früherer Vorsitzender der Linken. Archivbild Quelle: Oliver Dietze/dpa

Ob soziale Einrichtung oder Bundeswehr: Der frühere Linke-Chef Oskar Lafontaine ist gegen eine allgemeine Dienstpflicht für junge Männer und Frauen. Es gebe nicht nur "erhebliche rechtliche Bedenken", sagte er in Saarbrücken. Es solle nicht der Verdacht aufkommen, Menschen für ein "Taschengeld" zur Arbeit zu verpflichten.



Ähnlich äußerte sich Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier in der "SZ". "Viel besser ist es doch, die Dienste attraktiver zu machen, so dass möglichst viele mitmachen."