Eine israelische Kampfdrohne des Typs Heron TP.

Quelle: Abir Sultan/EPA/dpa

Luftwaffenstützpunkt Tel Nof, etwa 30 Kilometer südlich von Tel Aviv: Am Montag beginnt in Israel die erste Ausbildung deutscher Soldaten an der Drohne "Heron TP". Fünf von Israel geleaste Drohnen sollen ab 2020 im Einsatz sein. Sie sollen den Weg von Patrouillen in Mali aufklären oder in Afghanistan verdächtige Bewegungen im Blick halten.



Deutschland verzichtet nach einem politischen Streit zunächst auf eine Bewaffnung. Die Bewaffnung war 2017 am Widerstand der SPD gescheitert.